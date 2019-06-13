Жилье возле водоемов в Ленобласти считается одним из самых дорогих в России

Дорого также в Крыму, Московской, Калининградской областях, а также Краснодарском крае. Фото: https://pixabay.com

Дорого также в Крыму, Московской, Калининградской областях, а также Краснодарском крае. Фото: https://pixabay.com

За год спрос на недвижимость у воды в россиян вырос на 38%.

Согласно проведённым исследованиям, Ленинградская область заняла рейтинге по дороговизне жилья возле водоемов вторую позицию. Об этом сообщает Avito.

За год спрос на недвижимость у воды вырос на 38%, предложение – на 13%. В Ленобласти цена на такое жилье увеличилась на 9,2% за год и достигла 7,2 млн рублей.

Также дорого стоят загородные дома возле водоема в Крыму, Московской, Калининградской областях и Краснодарском крае.

Но есть и регионы, где цена снизилась. Среди них Иркутская область. В 12 субъектах отмечен рост, самый существенный – в Ставропольском крае. На данный момент дешевле всего дом у воды стоит в Алтайском крае, а также в Кемеровской, Владимирской и Омской областях. В каждом из этих регионов средний ценник не доходит до 3 миллионов рублей.

Дороже всего недвижимость у воды продается в Крыму, Московской, Ленинградской, Калининградской областях, а также Краснодарском крае – только в них стоимость выше среднероссийской.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что зоозащитники против создания тропы для наблюдения за нерпами в Ленобласти.