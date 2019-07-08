Бразилия стала обладателем Кубка Америки

Бразилия в девятый раз завоевала Кубок Америки. Фото: pixabay.com

Бразилия в девятый раз завоевала Кубок Америки. Фото: pixabay.com

Бразильская сборная по футболу выиграла в финале Кубка Америки у сборной Перу со счетом 3:1. Это девятый раз, когда Бразилия стала победителем в этом турнире.

Последний раз Бразилия завоевывала Кубок Америки В 2007 году. Примечательно, что все пять раз, когда страна участвовала в состязании на правах принимающей стороны, она одерживала победу.

На легендарном стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро Бразилия на 15-й минуте открыла счет, гол забил Гремио Эвертон.

На 43-й минуте ветеран сборной Перу Паоло Герреро сравнял счет точным ударом в правый нижний угол с пенальти.

Габриэль Жезус забил гол и был позже удален с поля. На 70-й минуте матча он получил вторую желтую карточку за то, что ударил локтем соперника.

На 88-й минуте нападающий Ришарлисон де Андраде ударом с пенальти обеспечил Бразилии окончательную победу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что сборная Перу разгромила команду Чили и вышла в финал Кубка Америки.