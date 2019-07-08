Санитарные вертолеты Ленобласти станут летать чаще

Ленобласть получит почти 100 млн рублей из казны РФ на новый контракт.

Санитарная авиация начнет совершать больше вылетов с дополнительным финансированием из федерального бюджета. За первые полгода в Ленобласти эвакуировали 111 человек с помощью вертолетов.

В конце июня власти Ленобласти заключили с Национальной службой санавиации (НССА) контракт на авиационные работы в объеме почти 800 часов, сообщили Gazeta.SPb в правительстве Ленобласти 8 июля. В 2019 году на контракт выделят 149 млн, при этом 99,8 млн возьмут из бюджета РФ.

Интенсивность вылетов поднимут до 450 по сравнению с 220-ю в 2018-ом году. Как правило вертолеты отправляют на место особо тяжелых ДТП и в случаях инсультов и инфарктов.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге с КАД вывезли пострадавших с помощью вертолетов, столкнулось шесть машин.