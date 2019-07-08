Пьяный мигрант кинул урну в окна НИИ Арктики и Антарктики

Росгвардия задержала молодого человека на улице Беринга утром в понедельник.
Утром в понедельник наряд Росгвардии задержал мигранта, который разбил стекла НИИ Арктики и Антарктики. Молодой человек оказался пьян.
27-летний мужчина разбил стекла входных дверей учреждения около 4 часов часов утра на ул. Беринга в понедельник 8 июля, сообщили Gazeta.SPb в УВО Петербурга. Затем выходец из одной из республик Центральной Азии поднял урну и бросил ее в окно. Работник учреждения, который оказался внутри в это время, нажал “тревожную кнопку” и на место приехали сотрудники Росгвардии. Хулигана сдали полиции, сумму ущерба считают.
Стоит отметить, что ислам, который исповедуют в большинстве стран Центральной Азии, запрещает употребление алкоголя.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в “Диво острове” избили сотрудника парка аттракционов.