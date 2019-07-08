Нетрезвые посетители “Диво острова” избили сотрудника

Мужчины пришли в парк, когда он уже закрывался. Фото: Яндекс.Карты
Мужчины пришли в парк, когда он уже закрывался. Фото: Яндекс.Карты

Наряду Росгвардии пришлось надеть на мужчин наручники.

На Крестовском острове задержали двух мужчин, которые напали на сотрудника парка аттракционов. Злоумышленников сдали полицейским сотрудники Росгвардии Петербурга.

Мужчины пришли в “Диво остров” вечером в воскресенье 7 июля — и явно выпили лишнего, сообщили Gazeta.SPb в УВО Петербурга 8 июля. Они начали вести себя буйно и работник парка сделал им замечание. Это разозлило мужчин и они набросились на него с кулаками. Очевидцы вызвали полицию и на место тут же приехал наряд Росгвардии. Мужчин задержали, а поскольку они продолжали вести себя агрессивно, на них надели наручники.

Для пострадавшего сотрудника вызвали “Скорую помощь”, он получил ушибы и ссадины, передают в Росгврадии Петербурга. Задержанных передали в отдел полиции Петроградского района Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что посетители “Диво острова” застряли на “Ракете”.

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