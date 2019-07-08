В Петербурге отмечен рост автомобилизации

За прошедшие восемь лет автомобилизации увеличилась до 320 машин на тысячу жителей.
Сегодня, 8 июля, В Смольном были рассмотрены итоги выполнения госпрограммы «Развитие транспортной системы Петербурга» за 2018 и первое полугодие текущего года.
Председатель Комитета по транспорту Александр Головин сообщил, что за период времени с 2010 по 2018 годы значительно увеличилась автомобилизация Санкт-Петербурга. В 2010 она составляла 250 автомобилей на тысячу человек, теперь выросла до 320 автомобилей на тысячу человек.
Головин также отметил, что жители города теперь ездят не только на своих автомобилях, в Петербурге активно популяризируется каршеринг.
По данным агентства аналитики «Автостат», у жителей страны в личном пользовании на каждую тысячу жителей имеется 310 легковых машин, в странах Европы этот показатель в два раза больше.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жители Тосно смогут повлиять на транспортную систему района.