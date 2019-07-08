Жители Тосно смогут повлиять на транспортную систему района

Жителей Тосненского района попросили принять участие в анкетировании о транспорте в их районе.

Администрация города запустит в разработку проект развития улиц и дорог, а также организации дорожного движения на ближайшие 15 лет. Каждый житель города и округи сможет в этом помочь, пройдя опрос о передвижении по городу и оставляя мнение об общественном транспорте и дорогах, пишет издание «Тосненские ведомости».

Работу общественного транспорта в Тосно и районе можно оценить по 4-бальной шкале от «полностью удовлетворен» до «полностью неудовлетворен». Также есть возможность оценить качество дорог и их безопасность для пешеходов. Власти готовы выслушать предложения населения по развитию дорожной сети.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что власти хотят узаконить отъем жилья для муниципальных нужд. В Госдуму внесен доработанный законопроект о комплексном развитии территорий, где обозначен механизм принудительного изъятия недвижимости у граждан. Проект закона впервые попал в Госдуму прошлым летом, в ноябре он прошел первое чтение.