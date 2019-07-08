Россияне рассказали об отношении к браку

Опрос: оптимальный возраст вступления в брак - 24 года для женщин и 27 для мужчин. Фото: pixabay.com

Опрос: оптимальный возраст вступления в брак - 24 года для женщин и 27 для мужчин. Фото: pixabay.com

Три четверти опрошенных по-прежнему считают создание семьи необходимостью.

Россияне по-прежнему верят в необходимость официальной регистрации брака и создания семьи. Разводы считают допустимыми, но принимать решения призывают исходя из конкретной ситуации.

Среди опрошенных 77% россиян высказались за необходимость брака и создания семьи — для пожилых людей показатель достигает 84%, сообщает ВЦИОМ, чьи эксперты опросили 1600 совершеннолетних россиян ко Дню семьи, любви и верности, который празднуют 8 июля.

Идеальным возрастом вступления в брак для женщин считают в среднем 24 года, а для мужчин — 27 лет. Почти все опрошенные (89%) считают развод допустимой мерой. 58% россиян уверены, что вопрос, с кем останется ребенок, нужно решать исходя из личностей родителей.

Число зарегистрированных браков в 2018 году в России упало на 12% по сравнению с 2017-ым годом, по данным РАНХиГС, и составило 923 тысячи. При этом упало и число разводов на 3,7% — всего их 589 тысяч, то есть в России распадается примерно 60% браков.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов поздравил петербуржцев с Днем семьи, любви и верности.