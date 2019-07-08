Реки и каналы Петербурга временно закроют для прогулочных маршрутов

Петербуржцев и гостей города предупреждают об отмене прогулок по рекам и каналам из-за подготовки к параду ВМФ.
Судоходные компании города не смогут соблюдать привычное расписание и маршруты прогулочные и пассажирских судов с 15 по 30 июля с 03:00 до 15:00, по причине перекрытия рек и каналов во время репетиций парада в честь дня ВМФ, который состоится 28 июля, сообщает Ассоциация владельцев пассажирских судов Петербурга.
Для движения судов будут перекрыты акватория Большой Невы от Благовещенского до Большеохтинского моста, главный фарватер и внутренняя акватория «Большого порта Санкт-Петербург» и акватория «Пассажирского порта Санкт-Петербург». Общее время ограничений составит 120 часов. Ограничения описаны в приказе Минтранса от 3 июля, сообщает «Фонтанка».
Также движение судов будет закрыто из-за капитального ремонта нескольких мостов в центре Санкт-Петербурга.
АВПС собираются обратиться в прокуратуру города для рассмотрения законности приказа.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, несколько мостов Петербурга ждет капитальный ремонт.