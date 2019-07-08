Медведев одобрил строительство частной автомагистрали из России в Китай

Дмитрий Медведев. Фото: Пресс-служба правительства РФ
Дмитрий Медведев. Фото: Пресс-служба правительства РФ

Правительство РФ поручило Минтрансу и МЭР консультировать инициатора проекта по привлечению инвесторов и оказывать поддержку проекту.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил проект автомагистрали «Меридиан», которую планируется построить от границы Белоруссии до Казахстана и через него соединить Европу и Китай. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию протокола совещания у премьера от 24 июня, подлинность которой подтвердил пресс-секретарь Медведева.

Строительство дороги оценивается почти в 600 млрд рублей без учета НДС, согласно планам, ее должны построить без использования средств из бюджета. Однако частные строители выдвинули требование, что государство должно обеспечить им доход в размере 35 млрд рублей в год для защиты от ситуаций, на которые инвесторы не смогут повлиять, например, на случай закрытия границ государства.

Изначально предусматривалось строительство трех главных участков:

первый: 430 км от границы с Казахстаном в Оренбургской области до Самарской области;

второй: 1100 км по Самарской, Саратовской, Тамбовской областям до трассы М4 Москва — Дон;

третий — участок трассы М4 до границы с Белоруссией.

Однако бенефициар Русской холдинговой компании Александр Рязанов отмечал, что если отказаться от первого участка, то получится сэкономить 120 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стали известны сроки открытия трассы Москва — Санкт-Петербург.

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