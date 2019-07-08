В Вашингтоне из-за ливня затопило Белый дом и подземку

Некоторые улицы американской столицы также оказались под водой.

В понедельник, 8 июля, сильнейшие осадки в Вашингтоне привели к срыву ж/д сообщения, частичному затоплению станций метро и ряда улиц города и его окрестностей, а также было затоплено несколько помещений Белого дома.

Американская компания Amtrak, которая занимается пассажирскими железнодорожными перевозками, сообщила в Twitter, что остановлены все поезда на южном направлении Вашингтона из-за непогоды.

Метро Вашингтона также столкнулось с трудностями из-за обрувшегося на регион ливня. Пользователи в соцсетях выложили многочисленные фотографии и видео текущей обстановки в подземке. На них запечатлены водопады, льющиеся с потолка некоторых станций. Движение поездов метрополитена осуществляется со сбоями.

В сети появились снимки подтопленных рабочих мест журналистов пресс-пула президента США в Белом доме.

Также есть сведения об отключении электричества у нескольких тысяч жителей от компаний, занимающихся оказанием коммунальных услуг в столице США.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, ливень затопил шоссе по Володарским мостом.