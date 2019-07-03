Ливень затопил шоссе по Володарским мостом

Сильный и длительный ливень на юго-востоке Санкт-Петербурга затопил проезд под Володарским мостом.

Вчера вечером, 2 июля, транспортные средства преодолевали улицу Народную, наполовину погружаясь под воду. По этим же причинам временно ограничено движение трамваев, сообщают пользователи социальных сетей.

Под самим Володарским мостом многим автомобилям пришлось пробираться чуть ли не «вплавь».

При этом, во многих других районах Северной столицы на небе не было ни облачка или прошли небольшие дожди.

Отметим, что синоптики прогнозируют продолжение дождливой погоды и на сегодняшний день, 3 июля. Сообщается о кратковременных дождях и ливнях.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржцы вспомнили двадцатилетнюю историю детской площадки, которая расположена в Кировском районе Санкт-Петербурга.