Петербуржцы вспомнили историю детской площадки в Кировском районе

Жители Санкт-Петербурга вспомнили историю детской площадки «Двор дога Рамзеса», которая была построена жителем блокадного Ленинграда Аркадием Канцепольским.

Детская площадка была размещена на улице Зины Портновой в Кировском районе Санкт-Петербурга. Она простояла около 20 лет.

Сказочный «Двор дога Рамзеса» был построен Аркадием Канцепольским. После его смерти в 2003 году детская площадка была наполовину растаскана на цветной лом и затем сожжена, наполовину залита бетоном под парковку.

Раньше во дворе действительно жил дог Рамзес. Собака прожила почти 20 лет, а потом местных жителей радовало его потомство.

Хозяин площадки пытался подарить её детскому саду или больнице, однако никто не стал перевозить сказочный городок.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что большинство петербуржцев отмечают с любимыми памятные даты.