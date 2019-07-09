В Мурино ограбили мужчину и женщину

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Полиция разыскивает злоумышленников, ограбивших парочку в поселке Мурино.

Вчера ночью, 8 июля, в 01:34 в правоохранительные органы обратилась жительница поселка Мурино Всеволожского района Ленобласти. Женщина 1977 года рождения сообщила сотрудникам полиции о том, что несколько минут назад возле дома 78 по Муринской дороге двое неизвестных злоумышленников распылили в лицо ей и ее сожителю жидкость из газового балончика, после чего у них отобрали кошелек, в котором лежали пять тысяч рублей, сто евро, документы и банковские карты. После этого преступники скрылись с места происшествия.

Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Полиция приняла меры к розыску и задержанию неизвестных.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что муж кассирши проиграл украденные ею миллионы. Муж Луизы Хайруллиной, которая подозревается в краже 23 млн рублей из отделения Россельхозбанка в городе Салавате, сказал, что все деньги он проиграл.

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