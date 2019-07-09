Проект поликлиники в Кудрово получил одобрение

Проект поликлиники в Кудрово получил положительное заключение экспертизы. Медучреждение появится в городе в 2021 году.

«Проектно-сметная документация на объект полностью готова», — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти.

Конкурсные процедуры на строительства учреждения будут объявлены до конца июля. Контракт с подрядчиком обещают заключить к осени.

По планам поликлиника на 600 посещений откроется в Кудрово в 2021 году. Сметная стоимость строительства — 960, 5 млн рублей. Деньги на объект выделяются из бюджета области.

Подрядчик возведет здание из пяти этажей, которое свяжут теплым переходом с отдельным корпусом детской поликлиники. Общая площадь строений составит 6,5 тыс. квадратных метров.

Напомним, жители Кудрово не первый год жалуются на недоступность медицины. Местные сообщают, что зачастую врача скорой можно ждать несколько часов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жители Кудрово жалуются на беззаконие. В городе нет отделения полиции.