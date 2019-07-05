Улицы Кудрово захлестывают кровь и беззаконие

Один из самых застраиваемых районов в Ленинградской области живет без стражей порядка.

Жители Кудрово жалуются на беззаконие в городе. Группы в соцсетях пестрят происшествиями в популярном районе новостроек Ленобласти.

За последние два месяца город пережил взрывы после химических экспериментов подростка, домогательства к школьнице в ночь “Алых парусов” и обстрел парадной на Европейском проспекте в начале июля, сообщает Piter.Tv 5 июля.

Сейчас в Кудрово нет отделения полиции — за порядком следит (или должен следить) пост Всеволожского района Ленобласти, который расположен на расстоянии 30 км от города. Отделение должно появиться в 2020 году. В Невском районе Петербурга тоже не помогают: участковый который в одиночку принимал кудровчан дважды в неделю по 2 часа ушел с поста. За июнь 10 обращений в полицию остались без ответа, сообщает канал.

Нарушители общественного спокойствия собираются у фонтана на площади Европы — в воде купаются, рядом устраивают драки, элементы благоустройства ломают, территория постоянно пахнет испражнениями и завалена мусором. Администрация Кудрово рассматривает инициативу о введении народных дружин, которые начнут патрулировать фонтаны города, но строительства полицейского отделения это не ускорит.

Город Кудрово расположен в 2 км от Санкт-Петербурга. Его население составляет свыше 31 тысячи человек. Это один из самых застраиваемых районов Ленобласти. Деревня получила статус города в июне 2018 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что после взрыва в жилом доме Кудрово вылетели стекла.