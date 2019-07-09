Повар из Петербурга стал лучшим шефом Северной Европы

Лучший шеф в Северной Европе работает в ресторане "Екатерина Великая". Фото: thehermitagehotel.ru

Лучший шеф в Северной Европе работает в ресторане "Екатерина Великая". Фото: thehermitagehotel.ru

В Петербурге объявили победителей премии в индустрии гостеприимства World Luxury Awards. Церемония прошла в официальной гостинице Государственного Эрмитажа.

Лучшим рестораном мира стал Gate at Quoin Rock в Южной Африке. Лучшим Спа признали Bio-Spa Victoria Gran Lujo в Испании.

Победителем в номинации «Лучший шеф в Северной Европе» стал петербургский повар Владимир Гришаков. Он готовит в ресторане «Екатерина Великая» официальной гостиницы Государственного Эрмитажа.

Повар подготовил для гала-церемонии меню из шести курсов. В основу его легли рецепты Российского Императорского дома, отметили в комитете по туризму.

Всего награды вручали более чем в ста номинациях. Гостями премии стали представители 90 стран мира. В том числе, Великобритании, Франции, Ирландии, Норвегии, Австралии и Японии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ресторан Матильды Шнуровой «Кококо» попал в топ-120 лучших ресторанов мира.