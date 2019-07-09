Повар из Петербурга стал лучшим шефом Северной Европы

В Петербурге объявили победителей премии в индустрии гостеприимства World Luxury Awards. Церемония прошла в официальной гостинице Государственного Эрмитажа.
Лучшим рестораном мира стал Gate at Quoin Rock в Южной Африке. Лучшим Спа признали Bio-Spa Victoria Gran Lujo в Испании.
Победителем в номинации «Лучший шеф в Северной Европе» стал петербургский повар Владимир Гришаков. Он готовит в ресторане «Екатерина Великая» официальной гостиницы Государственного Эрмитажа.
Повар подготовил для гала-церемонии меню из шести курсов. В основу его легли рецепты Российского Императорского дома, отметили в комитете по туризму.
Всего награды вручали более чем в ста номинациях. Гостями премии стали представители 90 стран мира. В том числе, Великобритании, Франции, Ирландии, Норвегии, Австралии и Японии.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ресторан Матильды Шнуровой «Кококо» попал в топ-120 лучших ресторанов мира.