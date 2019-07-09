Одну полосу КАД перекроют от «Марьино — Ропша» до Таллинского шоссе

Схема перекрытия КАД с 10 по 15 июля. Схема: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Схема перекрытия КАД с 10 по 15 июля. Схема: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На КАД продолжаются работы по устранению колейности покрытия проезжей части. Очередной участок КАД перекроют с 10 по 15 июля.

Для проезда будет недоступна третья полоса от пересечения КАД с дорогой «Марьино — Ропша» до Таллинского шоссе.

«На данном участке КАД всего три полосы для движения», — уточнил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На двух других полосах на период ремонта введут ограничение скоростного режима. Автомобилисты смогут разогнаться до 50 км/ч.

Работы будут вестить в круглосуточном режиме. Водителей об ограничениях уведомят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, световая сигнализация и табло переменной информации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с 9 по 15 июля на развязке КАД с Красносельским шоссе перекроют переходно-скоростную полосу и два съезда.