Одну полосу КАД перекроют от «Марьино — Ропша» до Таллинского шоссе

На КАД продолжаются работы по устранению колейности покрытия проезжей части. Очередной участок КАД перекроют с 10 по 15 июля.
Для проезда будет недоступна третья полоса от пересечения КАД с дорогой «Марьино — Ропша» до Таллинского шоссе.
«На данном участке КАД всего три полосы для движения», — уточнил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.
На двух других полосах на период ремонта введут ограничение скоростного режима. Автомобилисты смогут разогнаться до 50 км/ч.
Работы будут вестить в круглосуточном режиме. Водителей об ограничениях уведомят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, световая сигнализация и табло переменной информации.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с 9 по 15 июля на развязке КАД с Красносельским шоссе перекроют переходно-скоростную полосу и два съезда.