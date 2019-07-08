На развязке КАД с Красносельским шоссе перекроют полосу и два съезда

В Петербурге с 9 июля на развязке КАД с Красносельским шоссе (автодорога «Стрельна — Пески») перекроют переходно-скоростную полосу и два съезда.

Для проезда будут недоступны съезды №5 и №7 — с внешнего кольца КАД на Красносельское шоссе по направлению из Петербурга в Стрельну и из Стрельны на внешнее кольцо.

Ограничения снимут 15 июля, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На дороге будут производится работы по устранению колейности. Вестись они будут в круглосуточном режиме.

Автомобилистов об ограничениях уведомят дорожные знаки, водоналивные барьеры, световая сигнализация и табло переменной информации.

«Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий», — отметил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Ранее сообщалось, что на пересечении КАД с дорогой Петербург — Матокса (Мурино) на год перекроют одну полосу движения.