Бывший ректор Петербургской духовной академии займется молодежью

Архиепископ Амвросий. Фото: ru.wikipedia.org
Архиепископ Амвросий. Фото: ru.wikipedia.org

Иеромонах Силуан (Никитин) назначен новым ректором Петербургской духовной академии.

Данное решение было принято Синодом Русской Православной Церкви в ходе выездного заседания, которое состоялось во вторник, 9 июля, в Валаамском монастыре, пишет «Фонтанка.ру».

Кроме того, иеромонаха Силуана решено избрать также епископом Петергофским, викарием Санкт-Петербургской епархии. Отмечается, что раньше он исполнял обязанности ректора Сретенской духовной семинарии.

До этого на протяжении десяти лет Санкт-Петербургской духовной академией руководил архиепископ Амвросий, однако в прошлом году он переехал в Москву. На его место был назначен епископ Люберецкий Серафим. По данным издания, его будут переводить в Москву для управления Синодальным отделом по делам молодежи.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что бушевавшая над Петербургом стихия попала на камеры «Лахта Центра».

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