Ученые разработали нейросеть из стекла

Стекло будет использоваться в смартфонах. Фото: соцсети

Стекло будет использоваться в смартфонах. Фото: соцсети

Группа ученых из Висконсинского университета создала рабочий прототип нейросети из стекла, которая может распознавать изображения и сохранять их в памяти.

Для создания технологи специалисты соединили оптическую систему из некоторых сенсоров и модулей, что оказалось весьма доступным. Один небольшой кусочек стекла способен помещать огромное количество сложных сетей из электротехники.

Данная система является бюджетной, она способна прийти на замену камерам и дорогим сенсорам, обладающим искусственным интеллектом. При этом, область применения новой технологии довольно широка.

Новое стекло предполагается устанавливать в смартфоны.

В процессе создания стекла формируются специальные полости и поры, в которые затем размещаются датчики и сенсоры.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые создали браслет, контролирующий эмоции.