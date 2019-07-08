Ученые создали браслет, контролирующий эмоции

Специальный браслет реагирует на изменение степени эмоционального возбуждения, в зависимости от которой он меняет цвет, вибрирует и сжимается.

Специалисты из Великобритании благодаря разработкам создали браслет, который реагирует на эмоции его хозяина, тем самым помогает их контролировать.

В браслете размещены датчики, которые плотно прилегают к запястью человека. Они фиксируют изменения пульса и электрической активности кожного покрова.

Десятки добровольцев на протяжении одного дня носили данный браслет, в течение которого они специально испытывали множество эмоций.

В связи с тем, что браслет реагирует на изменением эмоционального состояния, человек обращает на это внимание и может контролировать своё поведение. Он создан для людей с биполярным расстройством, депрессиями и тех, кто неспособен контролировать свои эмоции.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что недостаток сна может спровоцировать болезнь Альцгеймера.