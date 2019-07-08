Недостаток сна может спровоцировать болезнь Альцгеймера

Специалисты из Калифорнийского университета провели исследования, в ходе которых были установлены причины существенных угроз организму.

Данные угрозы связаны, прежде всего, с нарушением качества сна у людей в возрасте от 40 лет. Люди, страдающие от частого недосыпания, повергаются риску развития болезни Альцгеймера, сообщает PlanetToday.

В связи с постоянным недосыпом в мозге человека скапливаются бета-амилоидные белковые бляшки. Эти отложения зачастую приводят к болезни Альцгеймера. Наибольшему риску подвергаются люди старше 40 лет.

Ученые советуют более тщательно следить не только за состоянием своего физического здоровья, но и за качеством сна. Сон должен быть полноценным, так как именно в это время организм отчищается и отдыхает.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мороженое на завтрак улучшает работу мозга.