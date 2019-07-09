Российские медики усовершенствовали процесс пересадки костного мозга

Специалисты из Национального медицинского исследовательского центра гематологии создали собственную методику по пересадке костного мозга.
Методика направлена на то, чтобы быстро находить генетические различия, которые присутствуют у донора костного мозга и пациента, нуждающегося в пересадке, сообщается в журнале Frontiers in Immunology.
Это позволит работать быстро, но индивидуально с каждым пациентом. Благодаря методике увеличивается вероятность предсказания иммунного ответа организма и возможного исхода операции.
Данная процедура используется весьма широко. Благодаря пересадке костного мозга удается спасти жизни людей, страдающих от самых разных болезней.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые нашли способ предотвратить глобальное потепление. Они предложили производить масштабную высадку леса.