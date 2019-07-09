Российские медики усовершенствовали процесс пересадки костного мозга

Vетодика позволит увеличичвать вероятность успешной операции. Фото: Pixabay
Vетодика позволит увеличичвать вероятность успешной операции. Фото: Pixabay

Специалисты из Национального медицинского исследовательского центра гематологии создали собственную методику по пересадке костного мозга.

Методика направлена на то, чтобы быстро находить генетические различия, которые присутствуют у донора костного мозга и пациента, нуждающегося в пересадке, сообщается в журнале Frontiers in Immunology.

Это позволит работать быстро, но индивидуально с каждым пациентом. Благодаря методике увеличивается вероятность предсказания иммунного ответа организма и возможного исхода операции.

Данная процедура используется весьма широко. Благодаря пересадке костного мозга удается спасти жизни людей, страдающих от самых разных болезней.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые нашли способ предотвратить глобальное потепление. Они предложили производить масштабную высадку леса.

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