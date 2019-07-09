Ученые нашли способ предотвратить глобальное потепление

Нужно высаживать деревья. Фото: Pixabay
Нужно высаживать деревья. Фото: Pixabay

Швейцарские специалисты выяснили, что для борьбы с глобальным потеплением лучше всего поможет восстановление лесного покрова в мировых масштабах.

Отмечается, что это может помочь улавливать углерод, который содержится в атмосфере, в связи с чем изменения климата будут немного смягчаться, пишет журнал Science в научной статье.

Ученые провели исследования, в ходе которых установили, что лесной покров нужно высаживать дополнительно, так как глобальное потепление, в первую очередь, вызвано масштабным накоплением в атмосфере углерода.

В результате фотосинтеза углерод поглощается кронами деревьев и перерабатывается в кислород. Специалисты предлагают высадить деревья по всему миру на 0,9 миллиардов гектаров.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что поедающая пластик бактерия готова к промышленному использованию.

Глобальное потепление природа ученые
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