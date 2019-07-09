Жители Невсокго района недовольны активными дрифтерами

Жители домов, которые расположены у дорог, в Невском районе Санкт-Петербурга жалуются на громкий шум. Кроме того, такие маневры могут спровоцировать ДТП.

Жители района засняли происходящее на видео. Данная тема уже длительное время широко обсуждается в социальных сетях. Видеозапись была опубликована во вторник, 9 июля, в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно как неподалеку от станции метро «Проспект Большевиков» на пересечении проспектов Российского, Пятилеток и Большевиков иномарка движется на скорости по кругу, уходя в занос с соответствующим звуком.

Петербуржцы беспокоятся, что данные выходки могут стать причиной ДТП. Кроме того, громкие звуки в ночное время суток мешают людям спать.

Дорожный инспектор/ ВК

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что команду Швеца не стали регистрировать на выборы в Петербурге.