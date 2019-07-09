Команду Швеца не стали регистрировать на выборы в Петербурге

Об этом заявил лидер регионального отделения партии «Партия Роста» Павел Швец в своих социальных сетях.

Павел Швец отметил, что в регистрации было отказано двадцати членам его партии. Избирательные комиссии двух муниципальных округов, именно — муниципального образования №75 и «Балканский», во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга не стали регистрировать кандидатов от «Партии Роста».

В связи с этим возможность принимать участие на выборах потерял и лидер петербургского отделения. Павел Швец является также лидером защитников парка Интернационалистов и соучредителем издания «Новое Купчино».

Отмечается, что основания для отказа не вполне законны, в частности — не указано сведение о судимости (по закону это не необходимо, если человек не судим) и другое.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что уголовное дело о походе активистов из Купчино в боулинг возбуждено спустя 4 года.