Спин-офф фильма «Большой Лебовски» выйдет в следующем году

Фильм выйдет в начале 2020 года. Фото: кадр из "Большой Лебовски"

Фильм выйдет в начале 2020 года. Фото: кадр из "Большой Лебовски"

Новый фильм, который является спин-оффом знаменитой киноработы «Большой Лебовски», будет рассказывать об одном из героев первоначальной картины.

Фильм будет называться «Броски Хесуса», а главным героем его станет непосредственно сам Хесус Кинтан, роль которого вновь исполнит Джон Туртурро.

Туртурро выступит также сценаристом и режиссером спин-оффа братьев Коэнов. Отмечается, что сюжет нового фильма основан на культовом фильме «Вальсирующие» от Бертрана Блие, который вышел на экраны в 1974 году.

Фильм «Броски Хесуса» выйдет в массовый прокат уже в начале 2020 года, передает издание Variety. Режиссер заявил, что в фильме будет рассказано о глупости людей, которые пробуют, терпят неудачи, пытаются понять загадку женщин.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге начались съемки фильма с Ходченковой об эмиграции в США.