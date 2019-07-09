В Петербурге начались съемки фильма с Ходченковой об эмиграции в США

В Санкт-Петербурге стартовали съемки кинофильма «Скажи ей!». Сюжет картины построен на истории одной семьи, которая разделена океаном.
Главные роли в фильме исполнят Светлана Ходченкова и Артем Быстров. Режиссером работы от продюсерской организации «Среда» стал Александр Молочников.
Фильм рассказывает об истории мальчика, которого мать перевезла в Соединенные Штаты Америки. Родители принимают решение об эмиграции, беря на себя ответственность за последствия того, как сложится жизнь сына. Ребенок оказывается разлучен с отцом.
Мальчик растет и все больше желает вернуться на родину, в Америке он чувствует себя чужим.
Работу над фильмом поддерживает Фонд кино по результатам конкурса, прошедшего в мае текущего года. В фильме также снимаются Кай Гетц, Алексей Серебряков, Марина Игнатова и Ирина Розанова.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Сергей Шнуров станет ведущим нового «Форт Боярда».