В Петербурге начались съемки фильма с Ходченковой об эмиграции в США

В Санкт-Петербурге стартовали съемки кинофильма «Скажи ей!». Сюжет картины построен на истории одной семьи, которая разделена океаном.

Главные роли в фильме исполнят Светлана Ходченкова и Артем Быстров. Режиссером работы от продюсерской организации «Среда» стал Александр Молочников.

Фильм рассказывает об истории мальчика, которого мать перевезла в Соединенные Штаты Америки. Родители принимают решение об эмиграции, беря на себя ответственность за последствия того, как сложится жизнь сына. Ребенок оказывается разлучен с отцом.

Мальчик растет и все больше желает вернуться на родину, в Америке он чувствует себя чужим.

Работу над фильмом поддерживает Фонд кино по результатам конкурса, прошедшего в мае текущего года. В фильме также снимаются Кай Гетц, Алексей Серебряков, Марина Игнатова и Ирина Розанова.

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