На счетах экс-министра Абызова арестованы €122 млн

В Москве арестованы банковские счета бывшего министра без портфеля Михаила Абызова. Сумма на счетах составляет €121,7 млн, или 8,7 млрд рублей по текущему курсу евро.

Басманный суд вынес решение об аресте денег в прошлый четверг, и оно пока не обжаловано, сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Юнона Царева. В каких банках Абызов держал средства, она не уточнила.

Это не первые арестованные активы Абызова. В начале апреля суд арестовал 437 млн рублей на его счетах, два дома с земельными участками в Московской области, три квартиры и другую недвижимость. В середине июня этот список дополнился акциями АО «Промышленные технологии» стоимостью около 160 тыс. рублей. Если Абызов будет осужден, эти средства пойдут на компенсации потерпевшим и выплату штрафа.

Экс-министр РФ по вопросам «Открытого правительства» с марта месяца сидит в СИЗО «Лефортово», его обвиняют в создании преступной группировки с использованием служебного положения, мошенничестве в особо крупном размере. По мнению следственных органов, Абызов с подельниками обманул акционеров двух энергетических компаний, украл и вывел за границу 4 млрд рублей. Адвокаты бывшего министра пытались убедить суд отпустить его под домашний арест, предлагая залог размером 1 млрд рублей. За Абызова ходатайствовали Анатолий Чубайс, Аркадий Дворкович, Наталья Тимакова и Александр Волошин, однако все это не помогло.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Абызов предпринял попытку снять средства со своего счета