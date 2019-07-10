В центре города сегодня пройдут испытания теплосетей

Испытания коммуникаций на прочность перед отопительным сезоном проведет сегодня в Центральном районе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Участок, где горожанам следует быть особенно внимательными и осторожными, ограничен Воскресенской, Смольной и Синопской набережными, всем Старо-Невским проспектом от пл. Александра Невского до пл. Восстания, Невским проспектом до Литейного, а также участком за Фонтанкой вокруг Большого Петербургского цирка и музея Фаберже.

Несмотря на то, что температура воды в теплосетях будет не выше 40 °C, в «Теплосети Санкт-Петербурга» предупреждают об опасности возникновения промоин и просят не приближаться к тем местам, где вы подозреваете, что прорвало трубу. При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций компания просит сообщать в городской мониторинговый центр по телефонам 004 (с мобильного – 112) и соблюдать правила безопасности. Если зона разлива находится возле вашего автомобиля, ни в коем случае не приближайтесь к машине, чтобы не пострадать, ущерб имуществу застрахован.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Калининском и Красногвардейском районе испытания уже прошли