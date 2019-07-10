Уровень радиации возле АПЛ «Комсомолец» превышен в 100 тыс. раз

В Норвежские ученые измерили уровень радиации возле затонувшей в 1989 году атомной подводной лодки «Комсомолец» и поняли, что утечка с 2007 года усилилась.

Исследовательское судно «G.O. Sars» с российско-норвежским экпиажем на борту получило пробы из вентиляционного отверстия рядом с реактором АПЛ, сообщает норвежский телеканал TV2. Допустимый уровень радиации оказался превышен в 100 тыс. раз. Глава экспедиции Хильда Элиза Хелдаль обратила внимание на то, что это предварительные результаты замеров, которые еще предстоит перепроверить. Однако зафиксированный сейчас уровень радиации выше, чем в 2007 году, когда «Комсомолец» исследовала российская экспедиция.

Госпожа Хелдаль подчеркнула, что радиационный фон рядом с погибшей подлодкой не опасен, и рыбу из северных районов Норвежского моря можно есть без страха за свое здоровье.

Ученые отмечают, что характер загрязнений может носить пульсирующий характер, то усиливаясь, то ослабевая, это связано с подводными течениями, которые разносят облака пыли из вентиляционного отверстия «Комсомольца».

Первая совместная российско-норвежская экспедиция к советской субмарине началась 6 июля. При помощи глубоководного аппарата ученые сделали снимки, на которых видно, что за 30 лет корпус АПЛ сильно пострадал. «Комсомолец» находится на глубине 1665 м.

Целью экспедиции было уточнить состояние подлодки, однако решение, что с ней делать дальше, остается за Россией.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Россия простилась с героями-подводниками, погибшими 1 июля в Баренцевом море.