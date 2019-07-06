Россия простилась с погибшими героями-подводниками

Погибших в Баренцевом море подводников похоронили рядом с экипажем "Курска". Фото: vk.com, скриншот с видео

Погибших в Баренцевом море подводников похоронили рядом с экипажем "Курска". Фото: vk.com, скриншот с видео

Сегодня утром на Серафимовском кладбище прошла церемония погребения подводников, погибших 1 июля в Баренцевом море.

Их похоронили рядом с мемориалом погибшим на подводной лодке «Курск». Отдать последние почести 14 морякам, среди которых было два Героя России и еще четверым это звание присвоил посмертно президент РФ, пришли их родные и близкие, представители городских властей и командования ВМФ, а также сотни простых петербуржцев. Похороны носили закрытый характер, однако на кладбище с раннего утра собралось столько людей, желающих проститься с героями, что полиции пришлось ограничить вход.

После погребения прозвучал тройной залп почетного караула. Родственникам погибших во время траурной церемонии были переданы государственные награды: звезды Героя России получили четыре члена экипажа, остальные 10 награждены Орденом Мужества.

На прощании присутствовали замминистра обороны РФ Андрей Картаполов, главком ВМФ Николай Евменов и врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Петербург выплатит по миллиону семьям погибших подводников