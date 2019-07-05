Петербург выплатит по миллиону семьям погибших подводников

Власти Петербурга окажут материальную помощь семьям погибших моряков подвоников. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Александр Беглов.

Согласно документу, родственникам погибших моряков выплатят по 1 млн рублей за каждого погибшего.

Деньги будут выделены из Резервного фонда Правительства Петербурга.

Напомним, 1 июля в Баренцевом море на малой подлодке. Подводники, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, эвакуировали из отсека гражданского и приняли меры, чтобы предотвратить распространение пожара на другие отсеки подлодки. Таким образом они спасли корабль и остальную часть экипажа.

В результате трагедии погибли 14 моряков-подводников.

Ранее Минобороны опубликовало имена жертв пожара в Баренцевом море на подлодке.

В память о погибших в Морском соборе в Кронштадте появится памятная доска.