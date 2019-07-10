Мартин рассказал, каким был Вестерос задолго до «Игры престолов»

За 5 тысяч лет до событий
За 5 тысяч лет до событий "Игры престолов" белые ходоки уже существовали. Фото: кадр из сериала

Автор «Песни льда и пламени» Джордж Мартин рассказал, что происходило в Весторосе за 5 тыс. лет до событий, показанных в «Игре престолов».

Писатель дал интервью Entertainment Weekly. Он поведал подробности из сценария, который он совместно с Джейн Голдман пишет для приквела знаменитого сериала. Его съемки уже начались в Северной Ирландии.

Мартин пояснил, что хотя нам известно о Семи Королевствах Вестероса, до завоевания Эйгона Таргариена их было девять, еще раньше – двенадцать, а первоначально вообще сто, но все они были маленькими. Он сообщил, что в приквеле точно будет участвовать семейство Старков, поскольку они произошли от первых людей. Ланнистеры появились позже, а их родовое гнездо утес Кастерли занимала другая династия, которая и дала название этому месту. Драконы также на тот момент еще не существовали, зато уже были белые ходоки, лютоволки и мамонты.

Рабочее название приквела «Долгая ночь» пока не утвержден официально, потому что он дублирует название третьей серии восьмого сезона «Игры престолов». Джорджу Мартину этот вариант нравится, однако он согласится и с таким названием, как «Самая долгая ночь».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на HBO завершилась «Игра престолов».

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