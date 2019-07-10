Названо 10 самых бюджетных морских курортов России

В рейтинг вошли курорты с самыми низкими ценами на жилье. Фото: Pixabay

В рейтинг вошли курорты с самыми низкими ценами на жилье. Фото: Pixabay

По данным российского сервиса бронирования отелей tvil.ru составлен топ-10 самых дешевых морских курортов в России для семейного отдыха.

В десятку бюджетных курортов вошли те, где проживание за человека обойдется туристам не более 2 тысяч рублей за сутки в летний сезон этого года.

Сервис провел анализ и выяснилось, что семьи чаще всего отдыхают на Черном и Азовском море на протяжении 9-13 дней. При этом они тратят на аренду жилья от 1,4 до 1,9 тысяч рублей.

Не первых двух местах курорты Республики Крым: Черноморское и Межводное. На третьем месте популярный российский курортный город — Туапсе. Также на 4,5 и 6 местах курорты Краснодарского края: Агой, Приморска-Ахтарск и Дедеркой. Далее идут Новоотрадное (Крым), Уютное (Крым), Стерегущее (Крым), Ясенская Переправа (Краснодарский край).

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