Ученые предложили новый способ эффективного похудения

Людям, которые усиленно борются с лишним весом, не обязательно сосредотачиваться на избавлении от жира. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Джорджии.

Согласно исследованиям специалистов, эффективное похудение может достигаться не только ограничениями в питании. Альтернативный способ также помогает снизить риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Medicalxpress.

К таким результатам можно прийти благодаря укреплению мышц. Ученые обнаружили, что ослабленные мышцы говорят о малой физической активности, неправильном питании и стрессах. Поэтому специалисты предложили идти от обратного.

Состояние мышц, по их мнению, сказывается на эффективность снижения жировой массы, так как мускулы потребляют большое количество энергии.

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