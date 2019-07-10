В Ленобласти мальчик тяжело травмировал позвоночник на турнике в лагере

В Ленобласти 10-летний мальчик и 5-летняя девочка получили травмы. Оба инцидента проверяет следственный отдел по Приозерску.

Первый случай произошел в детском оздоровительном лагере в поселке Петровское 8 июля, сообщает Следственное управление СК РФ по Ленобласти. По предварительным данным, мальчик занимался спортом и упал с турника. Ребенка госпитализировали в больницу. У него диагностирована тяжелая травма позвоночника.

Другой инцидент случился 9 июля на детской площадке в Приозерске. Шестилетняя девочка гуляла с папой, когда на неё упал фрагмент металлической конструкции. Малышка получила телесные повреждения.

Турник и металлическая конструкция на детской площадке осмотрены следователями. Обстотяельства произошедшего выясняются. Сейчас следователи опрашивают работников лагеря.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что прокуратура нашла нарушения в детском оздоровительном лагере «Маяк».