Умер актер, сыгравший агента Z в фильме «Люди в черном»

В американском штате Коннектикут, в своем доме в Лейквилле умер актер Рип Торн, сыгравший агента Z в легендарных фильмах конца 1990-х — начала 2000-х «Люди в черном» и «Люди в черном-2».

Он скончался на 89-м году жизни, сообщает телеканал NBC со ссылкой на его пресс-атташе. Торн, настоящее имя Элмор Руал Торн-младший родился 6 февраля 1931 года в Техасе. В кино он дебютировал в 1956 году, и за свою 60-летнюю карьеру успел сняться в 180 фильмах и сериалах. Кроме того, он был занят в постановках на Бродвее.

За роль в фильме «Кросс-Крик» (1983) Торн был номинирован на «Оскар» как лучший актер второго плана. Кроме того, девять раз он номинировался на премию «Эмми» и в 1996 году стал ее обладателем за роль в сериале «Шоу Ларри Сандерса».

Торн всегда слыл человеком невоздержанным, и до конца сохранил имидж плохого парня. Хотя в 1997 году в интервью The Los Angeles Times он сказал, что перебесился.

«Я больше не доставляю людям неприятностей, — заявил Рип Торн. — Я говорю «извините, я дерусь только с друзьями» и ухожу».

Однако Даже в 70-летнем возрасте он неоднократно подвергался аресту за вождение в нетрезвом виде. В 2010 году его задержали, когда он ночью ворвался в банк Коннектикута с заряженным пистолетом. Впоследствии Торн объяснил, что был пьян и думал, что банк — это его дом. Ему дали условный срок, а также приговорили к испытательному сроку на 3 года.

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