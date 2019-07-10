Петербуржец убил родного деда

Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга поддержала государственное обвинение в отношении подсудимого, который обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ.

Суд установил, что Виталий Горбачев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в ссору со своим родным дедом. В ходе ссоры он нанесу дедушке не менее четврех ударов по голове тупым предметом и душил при помощи шнура удлинителя, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Дедушка скончался на месте происшествия от полученных травм.

Суд признал Горбачева виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти мальчик тяжело травмировал позвоночник на турнике в детском лагере