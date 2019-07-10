В Выборге 20-летний мужчина ударил девушку гвоздем за отказ в знакомстве

Следственным отделом по городу Выборг Ленинградской области управления СК России по ЛО возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего гражданина.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, свершенное с применением предмета в качестве оружия»).

Следствием установлено, что 8 июня у одного из домов в городе Выборг подозреваемый нанес удар в спину 15-летней девушке, которая сидела на скамейке, сообщили Gazeta.SPb в СУ СК России по Ленобласти.

Несовершеннолетней был причинен тяжкий вред здоровью. По предварительным данным, гражданин использовал в качестве оружия гвозди. Причиной нападения стало то, что девушка игнорировала злоумышленника в ответ на предложение познакомиться.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржец убил родного деда.