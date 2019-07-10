В Ленобласти появится новый рыбоводный завод

На предприятии планируется выращивать 8,6 тонн рыбы в год. Фото: pixabay

На предприятии планируется выращивать 8,6 тонн рыбы в год. Фото: pixabay

Соглашение об инвестициях в строительство нового предприятия по разведению рыбы было подписано на международной агропромышленной выставке «Агрорусь».

Компания «Морской базис» планирует построить в Лопухинском сельском поселении рыбоводный завод по выращиванию форели, осетра, клариевого сома и тиляпии. Об этом в Gazeta.SPb сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

На предприятии планируется выращивать 8,6 тонн рыбы в год. На заводе будут доступны 200 рабочих мест. В проект инвестируют более 4 млрд рублей.

Председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко рассказал, что с помощью современной системы замкнутого водоснабжения можно выращивать ценные породы рыб в промышленных объемах независимо от сезона и погоды. Это снизит нагрузку на окружающую среду, ускорит сроки роста рыбы до необходимого веса и обеспечит высокие темпы насыщения рынка свежей рыбой, которая будет выращена в регионе.

Также Малащенко добавил, что на данный момент в регионе ежегодно выращивается около 9 тыс тонн рыбы, новый проект увеличит эти цифры вдвое.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Волхове обнаружили нелегальный нефтезавод.