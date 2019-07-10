Росприроднадзор раскрыл природу мутных пятен на Смоленке

Река Смоленка покрылась мутными пятнами. Фото: vk.com/spb_today
Река Смоленка покрылась мутными пятнами. Фото: vk.com/spb_today

Вода в Смоленке помутнела из-за дождей. Об этом сообщили в Департаменте Росприроднадзора по СЗФО.

Мутно-серые пятна на реке Смоленке 9 июля обнаружили местные жители. Одна из петербурженок выложила фотографии в соцсети. Горожане предположили, что в реку осуществили незаконный сброс загрязняющих веществ.

Как пояснили в Росприроднадзоре, загрязненные стоки поступили в реку из-за дождей. Улично-дорожную грязь смыла в Смоленку дождевая вода.

«Ливневые стоки в Петербурге не проходят очистку, и при выпадении атмосферных осадков зачастую в реки поступает грязь, нефтепродукты и т.п», — уточнили в надзорном ведомстве.

Работы по переключению ливневых стоков запланированы на 2025-2030 гг.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что 9 июля север Петербурга затопило из-за сильного дождя. Ливневые канализации, как отметили горожане, не справились с объемами воды.

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Росприроднадзор раскрыл природу мутных пятен на Смоленке