Закрытый после пожара в Кемерове ТК у «Приморской» частично открылся

В Петербурге торговый комплекс у станции метро «Приморская», закрытый после проверок из-за пожара в «Зимней вишне», частично открылся. Об этом рассказали местные жители.

Некоторые из торговых точек ТК возобновили работу. По словам очевидцев, в закрытом здании вновь начали продавать булочные изделия и шаверму. А знаки, которые запечатывали входы в комплекс, сорваны, пишет Piter.Tv.

По данным системы Seldon, в отношении юридического лица ТК (ООО «Евро-Старс») началась плановая проверка. Она проходит с 1 по 27 июля. Контролирует проверки ГУ МЧС по Петербургу.

За последний год организацию проверили уже шесть раз, в том числе внепланово.

Откроется ли комплекс вновь, пока не ясно. Но известно, что юрлицо продолжает деятельность. В марте 2019 года у «Евро-Старс» появился новый гендиректор. Его возглавил один из бывших акционеров банка «Советский» и совладелец девелоперского холдинга «Далпорт» Олег Николаев.

Напомним, деятельность ТК у станции «Приморская» приостановили приставы. Комплекс не прошел проверку пожарной безопасности. Массовые инспекции торговых центров начались после пожара в торговом центре «Зимняя Вишня» в Кемерове. В результате трагедии погибли 60 человек, в том числе 37 детей.