Дирижер Теодор Курентзис обосновался в Петербурге

Дом радио может стать новой площадкой, на которой будет выступать Курентзис со своим оркестром. Фото: SWR / Alexander Kluge

Дом радио может стать новой площадкой, на которой будет выступать Курентзис со своим оркестром. Фото: SWR / Alexander Kluge

Дирижер Теодор Курентзис отныне будет работать в Санкт-Петербурге. Ранее он занимал должность художественного руководителя Пермского театра оперы и балета.

Следом за Курентзисом в Петербург переезжает оркестр MusicAeterna. Руководитель центра городского развития и экономики культуры при МГУ, экс-глава департамента культуры Москвы говорит, что господин Курентзис принял приглашение и уже начал работать в Петербурге. Сам дирижер отказался комментировать ситуацию, сообщает URA.RU.

По данным источника агентства, Дом радио может стать новой площадкой, на которой будет выступать Курентзис со своим оркестром.

Напомним, что Теодор Курентзис заявил об уходе с должности худрука Пермского театра оперы и балета в июне, после того как власти Перми нарушили условия его приглашения в город — они не построили новое здание театра.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге появился новый стрит-арт, посвященный Перми.