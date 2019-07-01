В Петербурге появился новый стрит-арт, посвященный Перми

Работа находится в "Глухом" тупике у путей Московского вокзала. Фото: скриншот

Работа находится в "Глухом" тупике у путей Московского вокзала. Фото: скриншот

Уже широко известный стрит-арт художник, который выступает под никнеймом loketski, создал очередную работу «Глухомания».

В этот раз работа посвящена не проблемам Санкт-Петербурга, а разочарованием в работе губернатора Пермского края Максима Решетникова.

Фотографию работы художник опубликовал в своем Instagram, подписав «Медведь, символизирующий богатства Перми, сожалеет, что когда-то «наступил на ухо» губернатору края Максиму Решетников».

На снимке изображен герб Перми с медведем, льющим слезы на большое ухо.

Автор рассказывает, что раньше в Перми театром оперы и балета руководил Теодор Курентзис, а сейчас он ушел. Художник винит Решетникова в том, что тот не смог удержать Теодора: «Остался глух».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге открывается бесплатная выставка Айвазовского.