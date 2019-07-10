ТРК “Сити Молл” эвакуируют по тревоге

Администрация по громкой связи попросила посетителей покинуть здание.

Торговый центр “Сити Молл” эвакуировали вечером в среду 10 июля. Администрация по громкой связи попросила посетителей покинуть здания согласно плану эвакуации.

Причины эвакуации никто не уточнил, сообщили очевидцы в социальных сетях. Посетители кинотеатра “Сити Молл” у метро «Пионерская», вероятно, смогут получить от администрации деньги за билеты назад. В официальной группе торгового центра в социальной сети не прокомментировали происшествие.

Весной в Санкт-Петербурга торговые центры эвакуировали каждую неделю: на почтовые ящики приходили сообщения о заложенных в здании бомбах. Письмо и звонки “лжеминеров, как предполагали правоохранительные органы, поступали с территории Украины. В последний месяц эвакуации торговых практически прекратились.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге эвакуировали налоговую.