Из Ирака в Москву доставили 33 детей — и могут привезти еще

Дети попали в тюрьмы и приюты Ирака из-за вступления родных в ряды террористов.

В Москву самолетом переправили 33 детей, которые остались без попечения родителей. Детский омбудсмен при президенте РФ Анна Кузнецова заявила, что из Багдада могут вывести еще двух сирот.

Две группы детей попали в тюрьму из-за вступления их матерей (с российским гражданством) в ряды террористов. Теперь начинают вывозить к родственникам на родине. В феврале в Ираке и Сирии оставались свыше 1,7 тысяч женщин и детей, которых забрали с собой поборники террористов.

Кузнецова заявила, что сейчас дети находятся в приюте Багдада, но документы в их отношении уже готовы. Из Ирака переправили 90 несовершеннолетних, Кузнецова считает, что завершить миссию по спасению детей из опасной зоны удастся до конца лета.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Москве пытались продать в рабство 16-летнюю девушку.