Работодатели предлагают россиянам среднюю зарплату в 41 тысячу рублей

Водитель самосвала может зарабатывать не меньше разработчика Java. Фото: Pixabay

Водитель самосвала может зарабатывать не меньше разработчика Java. Фото: Pixabay

По данным крупнейшей российской компании интернет-рекрутмента hh.ru, в июле работодатели предлагают среднюю зарплату порядка 41,6 тысяч рублей.

Однако эта сумма почти на 4 тысячи рублей меньше, чем в среднем хотят получать соискатели. В связи с острым дефицитом специалистов в совершенно разных областях работодатели готовы предложить зарплату для профессионалов значительно выше.

Таким образом представили рабочих специальностей могут зарабатывать не меньше, чем современные IT-специалисты. Зависит предложение от региона и ситуации, которая складывается на рынке в определенный момент. Иногда водителю самосвала предлагают такую же заработную плату, что и разработчику Java.

Средняя предлагаемая зарплата при этом составляет 41,6 тысяч рублей

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