КСП пришла с проверкой в МО Купчино

Контрольно-счетная палата Петербурга 11 июля приступила к плановой проверке муниципального образования Купчино. Её предстоит изучить формирование и исполнение бюджета.

Проверкой руководит аудитор Юрий Шутов, сообщили в пресс-службе КСП. Завершить её планируется 16 августа.

По итогам работы КСП будет дана оценка эффективности и целевого расходования средств бюджета МО Купчино в 2017, 2018 и 2019 годах.

МО Купчино расположено во Фрунзенском районе Петербурга. Округ возглавляет Михаил Черепано. Обязанности главы местной администрации исполняет Алена Орлова.

Бюджет МО Купчино в 2017 году составил более 90 млн рублей. В 2018 — порядка 86 млн. В 2019 году запланированный объем расходов муниципального образования вырос до 96,8 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что КСП пришла с проверкой в ЦПКиО имени Кирова.